«Ти ходиш сценою як повія». NGL.media зібрало історії про домагання під час навчання акторства

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Наприкінці січня студентки університету імені Карпенка-Карого й актори Молодого театру звинуватили театрального режисера, викладача і художнього керівника театру Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях. Його відсторонили, але випадок із Білоусом показав, що це не поодинокі випадки у театральній сфері — студени та актори почали свідчити і проти інших викладачів.

Видання NGL.media зібрало історії 20 жінок і чоловіків, які заявили про домагання та насильство під час навчання акторської майстерності.

Свідчення проти Лева Сомова







«Ти ходиш сценою як повія, така сама, як твоя мама». Колишня студентка Сомова, а нині акторка та продюсерка Стефанія Ставицька розповіла, що на курсі всі знали, що з її родини пішов батько. Про це знав і Сомов, тому він це використовував і тиснув. Міг сказати: «Не дивно, що ваш тато пішов із сімʼї».



Був випадок, коли Стефанія тричі не змогла повторити інтонацію, якої вимагав Сомов, — після цього він дав їй ляпаса, а іншим студентам, які цього не бачили, сказав, що цього не було.

«Ще раз мені в очі подивишся — покажу п*ську». Колишня студентка Сомова Марія Яковенко, яка навчалася у нього сценічного мистецтва в Київському міжнародному університеті, розповіла, що сексистські висловлювання та інші принизливі фрази, часом із сексуальним підтекстом, були нормою.



«Ваш майстер курсу, який представляється вам народним артистом України, на якого ви дивитесь із захватом, може дозволити собі фрази: «Ви не люди, ви тварюки», «У чоловіків на один орган більше і це не той, про який ви подумали», «Ти г*вно, а не актриса», «Ще раз мені в очі подивишся — покажу п*ську», «У вас на курсі не 26 дівчаток, а просто 52 цицьки», — розповіла дівчина.

Про подібні випадки розповіла й інша колишня студентка Сомова Олександра Мироненко. Вона поділилася тим, що він не називав її на імʼя, допоки та не схудла.

«Спочатку він просто казав мені, що якщо не схудну, то буду грати мамок і колгоспних працівників. А потім він перестав називати мене на ім’я і сказав: “Поки ти не схуднеш, я називатиму тебе товста дупа чи товстожопік”. Так і сталося. І кожного разу, коли я провинилась, він наголошував, що я товста та професійно непридатна. І ось тоді мене зламали, я зовсім перестала їсти, я тільки багато читала та виснажувала себе тренуваннями», — розповіла Олександра.



Вона поділилася, що пила ліки, щоб схуднути, а коли зривалася на їжу, то одразу йшла у вбиральну блювати. За її словами, Сомов постійно вживав нецензурну лексику до студентів: «Ви виродки», «Ви курс г*мна», «Профнепридатна бл*дь», «Ви оху*ли.

Свідчення проти Володимира Галицького

«Він спочатку нібито так випадково торкнувся моїх грудей, а потім все частіше і частіше туди спускався». Студентка КНУТКіТ Дарина Пасічник розповіла, що все почалося на заняттях.



Спершу викладач Галицький просто вказував, як правильно повернутися, куди дивитися тощо. Потім він почав чіпати руками обличчя дівчини, а далі руки почали опускатися все нижче і нижче, розповіла Дарина.



«І він спочатку нібито так випадково торкнувся моїх грудей, а потім він все частіше і частіше туди спускався. В якийсь момент він уже навіть не приховував, що їх торкається. І це все відбувалося на очах усієї групи, він просто своїми руками облапав повністю мої груди», — розповіла дівчина.



За її словами, це тривало орієнтовно пів години — Галицький під прикриттям майстер-класу мацав тіло студентки, не питаючи дозволу.



Дарина каже, що її одногрупниці постраждали ще більше: він пропонував секс утрьох з його дружиною. Вона запевняє, що керівництво про ці інциденти з Галицьким знало, так само як і про ситуацію з Білоусом.



Інша студентка КНУТКіТ анонімно розповіла, що Галицький розпитував про секс, про партнерів і паралельно розказував про свої «пригоди».

Проте на першому курс дівчина ще була юною і не розуміла неетичність таких розмов з боку викладача.



«Більше того, коли була оця ситуація з Талашком, наш університет відкрив анонімну лінію, щоб ми могли звернутись і розповісти про такі випадки. Я тоді звернулась і розповіла цю історію, але до сьогодні жодної відповіді не отримала. Зараз вони знову відкрили цю ж анонімну лінію», — розповіла вона.

Свідчення проти Андрія Білоуса

«Чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш мене збуджувати?» Колишня студентка Білоуса Софія Сапожнік розповіла, що він одразу після її вступу в університет почав їй писати — щоразу він ставив все відвертіші запитання.

Наприклад, питав, чи подобаються Софії дівчата, надсилав профілі однокурсниць і цікавився думкою дівчини. Питав, чи не хотіла вона спробувати стосунки з дівчиною, і вказував, з якою саме. За її словами, Білоус повідомлення інтимного характеру одразу видаляв.



«Він усе частіше робив інтимні коментарі на мою адресу, що мене лякало, і я не знала, як на це реагувати», — розповіла Софія.

«Його коментарі про мої груди були частими». Нині акторка Молодого театру Анна-Марія Баранова розповіла, що на одному з театральних показів деякі дівчата оголилися, вона була голою до пояса. Пізніше Білоус надіслав фото дівчині з цього показу, де у неї оголені груди та прокоментував їх.



«Я приходила до нього в кабінет просто поговорити, я його сприймала, напевно, як свого театрального батька, і я йому розповідала про свої справи. Ми сиділи на дивані на відстані витягнутої руки. І в якийсь момент мого монологу він торкнувся однієї з моїх грудей. Я нічого не зрозуміла, була в дуже дивному, шоковому стані, і мені здається, що я не до кінця усвідомила, що саме трапилось. Не памʼятаю, що саме я йому відповіла, але я точно відсунулася і далі договорила, що хотіла сказати, пішла з кабінету і більше ніколи одна в той кабінет не заходила», — розповіла дівчина.



«Що, не кінч*єш?» Актора Молодого театру Лілія Семенюк розповіла, що коли була студенткою, почала малювати і на прохання Білоуса перемалювала картину інтимного характеру, де жінка зображувала оргазм. Згодом Білоус написав Лілії, що хотів би побачити в таких обставинах її.



«Він мені написав: “Твоя картина — це, звичайно, дуже круто, але я хотів би побачити саме тебе в цих обставинах”. Я сказала, що не зможу себе намалювати. На що він питає: “Що, не кінчаєш?” А я відповідаю йому: “Ні, з цим проблем немає”. І тоді він пише мені: “Ну тоді ти можеш записати себе на відео або зробити фото”. Я віджартувалася тоді, але мені стало некомфортно. Пізніше він ще кілька разів вечорами писав щось таке: “Ну що там?”, “Скільки ще чекати?”, “Коли ти там надумаєш?”», — розповіла акторка.

Вона каже, що тоді не знала, як на це реагувати, адже ще не мала особистих кордонів і сприймала майстра як професіонала та наставника.



«За кілька секунд він вже торкався моїх грудей і почав знімати з мене топік».

Одна з дівчат анонімно розповіла, що коли закінчувала школу, хотіла вступити до театрального університету і написала особисто Білоусу. Той через певний час спілкування запропонував дівчині індивідуально консультацію щодо її творчої програми для вступу.



«У якийсь момент він сказав, що моя сукня мене повнить, і запитав, чи є в мене щось під сукнею та чи не могла б я її зняти, щоб він подивився мою фігуру. Я тоді розгубилася, але подумала, що він просто хоче подивитися фігуру і в цьому немає нічого такого. Коли я її зняла, він підійшов і почав торкатися мого тіла. При цьому він казав, що я дуже затиснена, і це великий мінус в акторській професії. Він ще тоді запитав, на що я готова задля того, аби позбутися скутості. За кілька секунд він вже торкався моїх грудей і почав знімати з мене топік», — розповіла дівчина.

Вона різко відступила від Білоуса і після цього інциденту припинила з ним будь-яке спілкування.

Свідчення проти Олександра Балабана

Студентка згадує, що навчання з самого початку супроводжувалося приниженнями та жорсткими обмеженнями. Викладач ображав студентів, ігнорував їхні ідеї, змушував виконувати накази без пояснень і карав за непокору.

Репетиції тривали майже без вихідних, а будь-яке невдоволення могло призвести до втрати ролей. Викладач контролював не лише навчальний процес, але й особисте життя студентів, навʼязуючи ізоляцію і повну покору.

За її словами, атмосфера була настільки токсичною, що вона мріяла лише про те, щоб цей викладач зник.

Свідчення проти Юрія Висоцького

«Я справді навіть думала, що єдиний вихід після такого — це піти й повіситись». Акторка Вероніка Мішаєва-Яковлєва розповіла, що на другому курсі університету вони поїхали у відрядження. В автобусі Висоцький посадив її на сусіднє місце та почав торкатися ніг.

«В якийсь момент я відчуваю, що знову починається ця рука на коліні, і вона починає підійматися. Ця рука підіймалася вище і вище, і я зрозуміла, що напевно він хоче доторкнутися до моїх геніталій. Я встигла в той момент цю руку скинути», — розповіла вона.

«Цьомкання і жмакання при обіймах — це переходить межі». Колишній студент Висоцького, а нині актор Сергій Волосовець розповів, що час від часу Юрій Пилипович обирав собі улюблену студентку на день репетицій і садовив поруч із собою. І під час показу чи при обговоренні траплялися «викиди енергії, емоційні сплески, які супроводжувались покладанням рук на колінця дівчини або міцними обіймами».



Сергій каже, що дівчина в той момент була явно незадоволена, але відверто сказати про це не могла, бо «він же її за дупцю не мацнув і фото не запропонував скинути».



«Можливо, я чогось не розумію і не мені складати план навчання студентів, але такого «ввічливого, вихованого дідуся» варто не просто відправити у відставку, але й покарати за зламані долі та навіки пророслий у людських серцях страх. Страх бути вигнаним з курсу, страх недогодити майстру, страх сидіти поруч з майстром на парі, страх виходити на сцену», — каже Сергій.



За його словами, Висоцький багатьом студентам завдав психологічних травм.







