Рада з другої спроби ухвалила постанову про підтримку демократії — у ній ідеться про повноваження Зеленського

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Парламент 25 лютого з другої спроби ухвалив проєкт постанови № 13041 про заяву Ради щодо підтримки демократії в Україні.

Про це повідомляє нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За проєкт постанови проголосували 268 депутатів.

Напередодні проєкт постанови № 13039, який містив цю ж заяву, не змогли ухвалити — за проголосували 218 депутатів із 226 необхідних.

У заяві нардепів ішлось, зокрема, про те, що в разі організації та проведення виборів під час воєнного стану не буде дотримано всіх національних і міжнародних принципів виборчого права, що «перетворить такі вибори на фарс, подібний організованому в Російській Федерації перепризначенню Володимира Путіна в березні 2024 року».

Там наголосили, що вибори в Україні організують одразу після того, як у країні «буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир».

«Парламент України [...] наголошує, що президент України Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України згідно з частиною першою статті 108 Конституції України», — додали парламентарі.