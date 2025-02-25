Рада з другої спроби ухвалила постанову про підтримку демократії — у ній ідеться про повноваження Зеленського
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
Парламент 25 лютого з другої спроби ухвалив проєкт постанови № 13041 про заяву Ради щодо підтримки демократії в Україні.
Про це повідомляє нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
За проєкт постанови проголосували 268 депутатів.
Напередодні проєкт постанови № 13039, який містив цю ж заяву, не змогли ухвалити — за проголосували 218 депутатів із 226 необхідних.
У заяві нардепів ішлось, зокрема, про те, що в разі організації та проведення виборів під час воєнного стану не буде дотримано всіх національних і міжнародних принципів виборчого права, що «перетворить такі вибори на фарс, подібний організованому в Російській Федерації перепризначенню Володимира Путіна в березні 2024 року».
Там наголосили, що вибори в Україні організують одразу після того, як у країні «буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир».
«Парламент України [...] наголошує, що президент України Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України згідно з частиною першою статті 108 Конституції України», — додали парламентарі.
- Про начебто нелегітимність Зеленського неодноразово заявляла російська пропаганда. Останнім часом заклики до проведення президентських виборів лунали й з боку окремих американських чиновників.
- 19 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Зеленський має лише 4% рейтингу підтримки. Того ж дня Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував дослідження, згідно з якими станом на першу половину лютого 2025 року Зеленському довіряють 57% українців. Пізніше того ж дня Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів».