«Була антагоністичною». Держсекретар США про те, чому країна проголосувала проти резолюції ООН, яка засуджувала агресію РФ

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Генеральна Асамблея ООН 24 лютого підтримала резолюцію, яку ініціювали Україна та країни Європи. Серед 18 країн, які виступили проти, були США і РФ. Американський держсекретар пояснив, що його країна не підтримала документ, бо він був «антагоністичним» і суперечив зусиллям зібрати обидві сторони за столом переговорів і припинити війну.

Про це він заявив в інтерв’ю Breitbart.

«Що стосується ширшої резолюції, ми вважаємо, що ООН має повернутися до своєї статутної місії, яка полягає у запобіганні та припиненні війни й конфлікту», — сказав Рубіо, наголошуючи на тому, що організація не має ускладнювати процес припинення конфліктів.

США не вважають сприятливим мати щось в ООН, «що є антагоністичним до будь-якої сторони».

Він заявив, що США запропонували Раді Безпеки свій варіант документа, який, на думку Рубіо, «є дуже чесним формулюванням і переважно говорить, що війна — це жахлива річ». На його думку, добре, що вони це зробили, а РФ не наклала вето.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував рішення його країни голосувати проти загальної резолюції.

«Я б не хотів пояснювати це зараз, але це як би само собою зрозуміле», — так на запитання про те, чому США проголосували проти, Трамп відповів журналістам на зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Що передувало

Генасамблея ООН 24 лютого підтримала резолюцію, яку ініціювали Україна та країни Європи. За проєкт резолюції проголосували 93 країни. У цьому документі Росію називають країною-агресоркою, від неї вимагають вивести війська з України в межах її міжнародно визнаних кордонів. США, як і Росія та Білорусь, проголосували проти. У попередні роки американці підтримували спільну резолюцію.

Пропозиція резолюції США значно відрізнялася від варіанту, який підтримали в Європі, і містила російську поправку. Цей документ Генасамблея ООН теж підтримала.

У початковому тексті документа, який пропонували США, Росію не називали агресором, там також не було заклику до Москви вивести армію з окупованих територій.

Утім, Генасамблея внесла до тексту американської резолюції поправки: замінили слова «конфлікт між Російською Федерацією та Україною» словами «повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну».