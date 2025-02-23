Зеленський: Україна займається розробкою аналогів Patriot

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Україна займається розробкою аналогів Patriot.

Про це на пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, в Україну досі не зайшла вся зброя, про яку домовились у липні 2024 року на Вашингтонському саміті НАТО, зокрема це і Patriot.

На цій же пресконференції президент наголосив, що Україні потрібно ще 20 систем Patriot. Він сказав, що орієнтовна ціна кожної системи сягає $1,5—1,8 млрд. Наразі найбільшу кількість Patriot Україна отримала від Німеччини.