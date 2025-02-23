У «Резерв+» стався збій — можливі проблеми з оновленням документів

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Міноборони повідомило, що у застосунку «Резерв+» стався збій.

У відомстві пояснили, що причина у нестабільному доступі застосунку до системи «Трембіта», яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами.

Міноборони наголосило, що всі раніше видані документи залишаються чинними. Там рекомендують зберегти pdf-версію електронного військового квитка на смартфоні.

Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку.

«Резерв+» — це застосунок від Міноборони, який запустили 18 травня 2024 року. Він надає доступ до інформації в реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг», у ньому військовозобовʼязані можуть оновити свої дані, як у ТЦК чи ЦНАП.