«Європа нічого не дає»: Трамп критикує Макрона і Стармера за нездатність припинити війну в Україні

Новини

Президент США Дональд Трамп переконаний, що президент Франції Емманюель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер «нічого не зробили», аби припинити війну в Україні.

Про це він сказав в інтервʼю Fox News.

Трамп розкритикував лідерів європейських країн за те, що вони начебто не витрачають достатньо коштів на підтримку Києва після повномасштабного вторгнення РФ. Заява прозвучала на тлі зростання напруженості між Євросоюзом і США через переговори щодо війни в Україні, пише Politico.

«Європа по суті нічого не дає, — сказав лідер Сполучених Штатів в інтервʼю. — У той час, як Вашингтон «витрачає [свої] скарби на якусь країну, яка розташована дуже, дуже далеко».

Однак це не збігається з інформацією Кільського інституту світової економіки в Німеччині про внески різних країн у військові зусилля України. За даними установи, Європа надала більше допомоги, ніж США.

Загалом європейські уряди виділили €62 мільярди для ЗСУ, а також €70 мільярдів на фінансову і гуманітарну допомогу Києву, кажуть в Кільському інституті. Водночас Вашингтон виділив €64 мільярди військової та €50 мільярдів фінансової та гуманітарної допомоги, додали там.