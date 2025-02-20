FT: Росія попросила США вивести сили НАТО зі Східної Європи. Румунія бʼє на сполох

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На перемовинах у Саудівській Аравії Росія нібито попросила США вивести сили НАТО зі Східної Європи — щоб «нормалізувати відносини». Хоча американська делегація відкинула пропозицію, вона викликає занепокоєння через те, який політичний курс взяла нова адміністрація Білого дому.

Про це пише Financial Times.

Керівник апарату президента Румунії і радник з безпекових питань Крістіан Дьяконеску сказав, що залишається побоювання через те, на які поступки готовий піти президент США Дональд Трамп задля якоїсь домовленості з Росією.

На його думку, лідери Франції та Великої Британії зосередяться на цьому питанні під час майбутніх візитів до Вашингтону і переконуватимуть Трампа не йти на цей крок. Однак, як пише FT, східні країни НАТО серйозно занепокоєні через останні заяви адміністрації Трампа — від відмови від членства України в НАТО до обіцянки нормалізувати відносини з Росією.

Один з неназваних східноєвропейських посадовців зазначив, що вони не впевнені, чи почують їх у Білому домі. Побоюються, що так Росія хоче обдурити США в обмін на зрушення в питанні України.

Дьяконеску додав, що росіяни попросили американців відкликати гарантії безпеки, надані країнам, які вступили до НАТО після 1997 року. З таким проханням Москва зверталася і до повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року, але американська сторона тоді відмовила.

Британський The Economist і американський Financial Times 17 лютого написали, що серед європейських посадовців є побоювання, що Трамп погодиться вивести війська США з країн Балтії та, можливо, «далі на захід», як цього хоче Путін.