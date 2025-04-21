Папа Римський помер у віці 88 років

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Ватикан сповістив про смерть Папи Римського Франциска. З 13 березня 2013 року він був 66-м Папою Римським, після зречення свого попередника Бенедикта XVI.

«Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському Домі Святої Марти», — йдеться в повідомленні.

Хорхе Маріо Бергольйо став першим Папою з Латинської Америки, першим єзуїтом на цьому престолі та першим Папою, який обрав ім’я Франциск на честь святого Франциска Ассізького.

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Він народився 17 грудня 1936 року в Буенос-Айресі, Аргентина, у родині італійських іммігрантів. Вивчав хімію, але згодом вирішив стати священником.

Відколи Франциск очолив Католицьку церкву, він підтримував активний діалог між релігіями, виступав за екологічну відповідальність і реформу церкви.