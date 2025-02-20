Ексголову Федерації футболу Іспанії Рубіалеса оштрафували — він поцілував футболістку без її згоди

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Ексголову Федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса визнали винним у сексуалізованому насильстві — він поцілував іспанську футболістку Дженні Ермосо без її згоди на Чемпіонаті світу серед жінок у Сіднеї.

Про це пише CNN.

Прокурори вимагали засудити Рубіалеса до двох з половиною років тюремного увʼязнення (рік за сексуалізоване насильство та півтора — за чинення тиску на футболістку), однак суд призначив йому штраф у $11 270. Також Рубіалесу заборонили наближатися більш ніж на 200 метрів до Ермосо і спілкуватися з нею протягом року.

Рубіалес стверджував у суді, що він був «абсолютно впевнений», що футболістка дала згоду на поцілунок. Він описав його як «вираження прихильності» і заявив, що поцілунок у той момент був «чимось абсолютно спонтанним».

Ермосо ж наполягала, що вона не давала згоди на поцілунок. Цей інцидент «затьмарив найщасливіший день у моєму житті», говорила вона.

Сторона обвинувачення казала, що Рубіалес і троє його колег — колишній тренер жіночої збірної Іспанії Хорхе Вільда, колишній спортивний директор Королівської іспанської футбольної федерації Альберт Луке і колишній глава її маркетингового відділу Рубен Рівера чинили тиск на Ермосо, щоб вона сказала, що поцілунок відбувся за її згодою. Однак усіх чотирьох визнали невинними за цим звинуваченням.

Що сталося на Чемпіонаті світу серед жінок

Колишній голова іспанської футбольної федерації Луїс Рубіалес під час нагородження переможців Чемпіонату світу серед жінок в австралійському Сіднеї схопив спортсменку Дженніфер Ермосо за обличчя і поцілував у губи. Ермосо під час прямого ефіру зреагувала на поцілунок, сказавши що «не мала насолоди» від нього, а потім в Instagram написала, що це не було за взаємною згодою, як стверджував Рубіалес.

Після цього Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відсторонила Луїса Рубіалеса. Йому наказали не контактувати з Ермосо та її близьким оточенням ані особисто, ані через третіх осіб. Пізніше Ермосо подала скаргу до Верховного суду Іспанії на Рубіалеса за сексуальне насильство і примус. На тлі критики чоловік пішов з посади голови Футбольної федерації Іспанії.