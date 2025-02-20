ХАМАС передав Ізраїлю тіла загиблих заручників

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ХАМАС передав Ізраїлю тіла чотирьох загиблих заручників.

Про це повідомили в канцелярії премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Труни з загиблими передали Червоному Хресту, а потім — силам Армії оборони Ізраїлю.

Сапери Армії оборони Ізраїлю перевіряли, щоб труни не були замінованими. Представники ЦАХАЛ також перевірятимуть, чи ХАМАС разом із тілами повернув особисті речі заручників.

Times of Isrаel пише, що йдеться про тіла 83-річного Одеда Ліфшиця, 32-річної заручниці Ширі Бібас та двох її дітей — чотирирічного Аріеля та девʼятимісячного Кфіра.

Міністр охорони здоровʼя Уріель Буссо каже, що тіла ідентифікуватимуть ретельно — тому це може зайняти деякий час. Хочуть зʼясувати не лише дані заручників, а й причину їхньої смерті, якщо це буде можливо.

Раніше в Ізраїлі заявляли, що вісім заручників із тих, кого мали звільнити в рамках першого етапу угоди про припинення вогню з ХАМАС, померли.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Медіа пишуть, що на першому етапі ЦАХАЛ відійде в межах 700 м у секторі Гази. Ізраїль звільнить приблизно 2 000 палестинців, а ХАМАС — 33 ізраїльських полонених.

Вже відбулося шість обмінів заручниками. А 9 лютого Ізраїль почав виводити війська з ключового коридору в секторі Гази.

ХАМАС відклав наступний обмін заручниками з Ізраїлем, який мав відбутися 15 лютого, в суботу. Речник стверджує, що Ізраїль нібито не виконав своїх зобов’язань за поточною угодою про перемирʼя, а його армія перешкоджає надходженню гуманітарної допомоги до сектора Гази.

18 лютого повідомляли, що Ізраїль цього тижня розпочне переговори про другий етап угоди про припинення вогню в Газі, включно з обміном ізраїльських заручників на палестинських увʼязнених.



Ізраїль не прийме жодного сценарію, за якого терористичні угруповання Гази зберігатимуть зброю.





