Reuters: На трьох танкерах у Середземному морі сталися вибухи — всі вони нещодавно заходили в російські порти
- Автор:
- Оля Березюк
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Три нафтові танкери були пошкоджені вибухами за останній місяць в результаті окремих інцидентів у Середземному морі.
Про це агентству Reuters повідомили джерела в галузі судноплавства і безпеки.
Ці інциденти є першими випадками пошкодження вибухами невійськових суден, що сталися в центральному Середземноморʼї за останні десятиліття.
Вибух спричинив метрову пробоїну нижче ватерлінії на корпусі грецького нафтового танкера Seajewel в порту на півночі Італії 15 лютого, повідомило одне з джерел. Другий вибух стався через 20 хвилин на тому ж судні, але не завдав подальшої шкоди.
Італійська прокуратура розпочала розслідування інциденту, який стався з Seajewel, коли судно стояло на якорі перед портом Савона-Вадо, повідомив Reuters прокурор міста Савона.
Інше судно, яким керує компанія Thenamaris, нафтовий танкер Seacharm, також було пошкоджене вибухом біля турецького середземноморського порту Джейхан наприкінці січня, повідомили два джерела.
У третьому інциденті в лютому біля берегів Лівії пошкодження отримав танкер для перевезення хімікатів і продуктів під прапором Ліберії Grace Ferrum. За словами джерел, судно потребує рятувальної операції.
Усі три судна нещодавно заходили в російські порти, згідно з даними відстеження суден і джерелами.
- 23 грудня у Середземному морі затонуло російське судно Ursa Major, що постачало вантажі для військ РФ у Сирії. За даними медіа, у машинному відділенні судна стався вибух.