The Times: Британія може відправити до України винищувачі Typhoon у межах миротворчої місії

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Велика Британія може направити до України винищувачі Typhoon у межах миротворчої місії після досягнення угоди про припинення вогню.

Про це пише The Times із посиланням на джерела.

Зараз британська влада обговорює варіанти гарантій безпеки для України, уникаючи відправки великого контингенту наземних військ. Як каже неназваний представник уряду, Лондон може створити місію «повітряної поліції» — аналогічну програмі НАТО, яка з 2004 року забезпечує захист повітряного простору країн Балтії.

Джерело журналістів у Військово-повітряних силах Британії переконане, що цей варіант виглядає більш реалістичним, ніж встановлення безполітної зони над Україною. Річ у тім, що для підтримки такої зони винищувачі мали б цілодобово чергувати в повітрі.

Для дії «повітряної поліції» знадобиться «значна» кількість літаків Typhoon та системи протиповітряної оборони для їх захисту. Вони можуть базуватися на території Польщі та бути в стані бойової готовності. Обговорення перебувають на ранній стадії, але джерело The Times сказало: «Ми готові зробити все, що нам скажуть».

Теоретично, десятки Typhoon могли б бути готові до будь-яких атак Росії. А миротворчі сили Великої Британії та інших європейських країн у меншій кількості запропонували б захист на землі.

Британське видання The Guardian з посиланням на джерела у сфері оборони писало, що європейські гарантії безпеки Україні можуть передбачати значно меншу кількість військових, ніж 100—150 тисяч — таку цифру називав президент України Володимир Зеленський.

Як зазначили журналісти, війську під керівництвом Європи необов’язково розташовуватися у великій кількості на лінії розмежування. Тому вони можуть налічувати «кілька десятків тисяч» чи навіть менше. Європейські війська могли б використовувати розвідувальні дані та дальнє спостереження для відстеження будь-яких спроб Росії порушити лінію розмежування.

Водночас інші британські військові джерела заявили, що Велика Британія, за найімовірнішим сценарієм, зможе відправити одну чи дві свої бригади або очолити багатонаціональну дивізію. Станом на жовтень 2024 року, британська армія загалом налічувала трохи більше, ніж 71 тисячу військових. Тим часом Лондон вже пообіцяв надати бригаду для захисту Естонії, якщо США вирішать вивести частину своїх військ з Європи.

The Guardian зауважує, що є ще альтернативний варіант. Європейські війська взагалі не будуть дислокуватися в Україні, а натомість зосереджуватимуться на дальньому моніторингу.

Участь Європи у врегулюванні війни в Україні

Після того, як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни.

Під час Мюнхенської безпекової конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною, але її інтереси будуть враховані. Він додав, що однією з причин, чому попередні мирні переговори провалилися, було те, що до них залучали надто багато країн.

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.

FT зазначало, що США попросили європейські країни надати детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки. Сполучені Штати хочуть розрахувати готовність Європи захистити Україну після мирного врегулювання, визначити ціну, яку Європа готова заплатити в обмін на участь у переговорах з Москвою.

На тлі цього президент Франції Емманюель Макрон скликає в Парижі зустріч лідерів «головних європейський країн», щоб обговорити безпеку Європи й війну в Україні.