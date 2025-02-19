«Де ви були 3 роки?» Трамп провів брифінг після перемовин США і Росії у Саудівській Аравії

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Президент США Дональд Трамп провів брифінг після перемовин США і Росії у Саудівській Аравії. Він розповів про його результати, розкритикував Київ і Брюссель, а також підтримав проведення виборів в Україні.

«Бабель» переказує головні тези з його промови.

Дональд Трамп назвав перемовини в Ер-Ріяді вдалими і анонсував зустріч з Путіним протягом лютого. За його словами, Росія хоче щось зробити та зупинити війну, однак також «здатна дуже швидко знищити дотла міста України, та не хоче цього».

«Там країна зруйнована вщент, міста в руїнах, будинки попадали. Це схоже на величезний майданчик під знесення. З Києвом цього не зробили, бо, мабуть, економлять ракети», — додав президент.

Дональд Трамп «дуже засмучений» війною в Україну — каже, якби був президентом замість Байдена, то війна б «не почалася». Зараз він хоче «врятувати мільйони життів» і запобігти третій світовій війні.

Водночас президент США розкритикував Європейський Союз та Україну за те, що вони впродовж трьох років повномасштабної війни нібито нічого не зробити, аби її завершити й укласти мирну угоду. На думку Трампа, це зберегло б українські території і життя тисяч людей.

«Де ви були 3 роки?» — запитав Трамп, звертаючись до тих, хто невдоволений відсутністю запрошення на переговори: — «Не треба було це починати, вже давно час для угоди».

І додав, що «якщо Київ хоче місце за столом переговорів, хіба українці не мають сказати, що минуло вже багато часу з моменту останніх виборів?» Дональд Трамп заявив, що рейтинг схвалення президента Володимира Зеленського нібито впав до 4%. За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, у грудні 2024 року рейтинг підтримки Зеленського становив 52%.

Також Трамп вважає, що Зеленський «не знає», куди поділися «понад $350 мільярдів» американської підтримки. «Де всі ці гроші, ніхто не знає, де вони?» Україні доведеться платити або розбиратися, куди поділися гроші, заявив політик.