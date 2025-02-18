Адміністрація Трампа почала звільняти працівників Федерального управління цивільної авіації

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Адміністрація президента США Дональда Трампа почала звільняти працівників Федерального управління цивільної авіації (FAA).

Про це пише CBS News.

Президент профспілки фахівців з авіаційної безпеки Девід Сперо заявив, що 15 лютого пізно ввечері працівники, які проходили випробувальний термін, отримали електронні листи з повідомленням про звільнення.

«Цей драконівський захід збільшить навантаження і покладе нові обовʼязки на персонал, який і так виснажений», — додав він.

За даними профспілки, серед звільнених працівників — системні фахівці, інспектори з техніки безпеки, механіки з технічного обслуговування, адміністративний персонал та інші. За словами Сперо, співробітників звільнили без причини — не на підставі їхньої незадовільної роботи або поведінки.

Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що «тільки у FAA працює приголомшлива кількість людей» — 45 тисяч. Із них, за його словами, звільнили менше ніж 400. Усі були на випробувальному терміні, тобто працювали в управлінні менше ніж року. Даффі зазначає, що зараз не звільнили жодного авіадиспетчера і критично важливого працівника, який відповідає за безпеку.

Звільнення працівників FAA відбуваються на тлі нестачі диспетчерів в управлінні. Останніми роками посадовці наголошували, що система управління авіацією перевантажена податками та неукомлпектована. Серед причин нестачі кадрів вони називають неконкурентну зарплату, довгі робочі зміни, інтенсивне навчання та обовʼязковий вихід на пенсію.

Працівників FAA почали звільняти всього за кілька тижнів після катастрофи пасажирського літака Bombardier CRJ700 над Вашингтоном — 29 січня борт наближався до злітно-посадкової смуги в Національному аеропорту Рейгана і зіткнувся з гелікоптером. Літак впав у річку Потомак на глибину два метри й розламався на дві частини. Загинули 67 людей. Американська газета The New York Times писала, що тоді в аеропорту не вистачало диспетчерів.