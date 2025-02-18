У Міноборони розповіли, скільки людей звернулося для добровольчого річного контракту у ЗСУ для 18—24-річних

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За тиждень у застосунку «Резерв+» понад 10 тисяч громадян звернулися для добровольчого річного контракту у ЗСУ для 18—24-річних.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін у телемарафоні.

За його словами, подати заявку на підписання контракту можна не лише через «Резерв+», а й через сайт 18-24.army.gov.ua, центри рекрутингу та гарячу лінію Міністерства оборони України.

«Я спілкувався з представниками тих частин і бригад, куди йтимуть служити ті люди, які зараз підписують контракти. І всюди казали, що ці хлопці дуже потрібні, що ці контрактники дадуть змогу частіше робити ротації людей, хто воює в окопах на лінії бойового зіткнення. Їх прийматимуть як своїх і максимально адаптуватимуть у колективі», — додав він.