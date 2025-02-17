FT: Трамп може вивести війська з країн Балтії на вимогу Путіна

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Путін прагне повного виведення військ НАТО з території усіх пострадянських країн, включно з країнами Балтії. Європейські політики побоюються, що президент США Дональд Трамп піде на це.

Про це повідомляє Financial Times.

Оглядач видання в галузі міжнародних відносин Гідеон Рахман вважає, що американський лідер збирається укласти угоду з головою Кремля щодо України, не враховуючи позиції Києва та Європи. Тоді Україна матиме вибір: змиритися з втратою територій без гарантій безпеки або продовжувати воювати без підтримки Вашингтону.

Європосадовці схиляються до думки, що Трамп погодиться вивести війська США з країн Балтії й, можливо, «далі на захід». Таким чином, ЄС «залишиться вразливим» перед загрозою наступу Росії.

Як пише The Economist, деякі американські дипломати поділяють це занепокоєння. Посол США в Альянсі Джулія Сміт переконана, що президент Сполучених Штатів виведе 20 тисяч американських військових, яких Джо Байден відправив до Європи після вторгнення РФ в Україну. Ці сили — лише пʼята частина американських військ у Європі. Здебільшого вони дислокуються в Польщі та Румунії, деякі з них ротуються до країн Балтії.

Участь Європи у врегулюванні війни в Україні

Після того, як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни.

Під час Мюнхенської безпекової конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною, але її інтереси будуть враховані. Він додав, що однією з причин, чому попередні мирні переговори провалилися, було те, що до них залучали надто багато країн.

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.

FT зазначало, що США попросили європейські країни надати детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки. Сполучені Штати хочуть розрахувати готовність Європи захистити Україну після мирного врегулювання, визначити ціну, яку Європа готова заплатити в обмін на участь у переговорах з Москвою.

На 17 лютого заплановано саміт європейських лідерів, який скликав президент Франції Емманюель Макрон у Парижі. За планом, меседжі зустрічі британський премʼєр пізніше передасть президенту США Дональду Трампу, з яким він також має зустрітися у Вашингтоні протягом тижня.

Медіа писали, що участь в заході також мають взяти генеральний секретар НАТО Марк Рютте та лідери Німеччини, Італії та Польщі.