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САУ Zuzana і снаряди до ППО. Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні

Автор:
Ліза Бровко
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Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, у який увійшли боєприпаси, різні типи дронів, машини для розмінування і самохідні артилерійські установки Zuzana 2, котрі Берлін надає в партнерстві з Данією і Норвегією.

Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

Ось що отримають Сили оборони України:

Німеччина — одна з країн Європи, що є лідерами у військовій допомозі Україні. Окрім систем ППО IRIS-T і Patriot, ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки тощо.

У вересні 2024-го Олаф Шольц підтвердив замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T для Бундесверу та українських Збройних сил. Йшлося про 17 систем IRIS-T для Києва на додачу до семи, які вже передали. Наприкінці грудня 2024 року Німеччина передала Україні нову систему ППО IRIS-T.