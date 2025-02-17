Зеленський зустрінеться з Ердоганом у Туреччині

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Президент України Володимир Зеленський 18 лютого зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі.

Про це повідомив речник Ердогана Фареттін Алтун.

Представник турецького лідера каже, що той сам запросив Зеленського відвідати країну з офіційним візитом. Захід відбудеться у президентському комплексі в столиці Туреччини.

Очільники держав обговорять стратегічне партнерство між Анкарою та Києвом, а також кроки, які необхідно здійснити для зміцнення їхньої співпраці.

«Під час візиту також відбудеться обмін думками щодо останнього розвитку подій в Україні та інших регіональних і глобальних питань», — додав Фареттін Алтун.