СБУ затримала окупаційну експосадовицю, яка допомогла РФ депортувати шістьох українських дітей

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Служба безпеки затримала у Києві одну з організаторок насильницького вивезення українських дітей до Росії та тимчасово захоплених регіонів України.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, фігурантка — колишня викладачка херсонського професійного училища, яка під час окупації міста пішла на співпрацю з росіянами.

Тоді зловмисницю призначили «заступником директора» окупаційної установи і доручили організувати примусове переправлення шістьох неповнолітніх студентів до тимчасово окупованого Криму.

Для цього дітей спочатку виселили з відомчого гуртожитку училища і незаконно вивезли на лівобережжя Херсонщини. Звідти автобусом їх доправили на територію тимчасово окупованого півострова.

Увесь маршрут українських дітей до місця призначення «супроводжували» представники окупаційної адміністрації РФ, які чинили постійний психологічний тиск.

У Криму дітей «закрили» в одному з місцевих таборів. Там їм видали прокремлівську літературу і почали готувати для подальшого вступу до лав окупаційних угруповань РФ.

Після звільнення Херсону фігурантка виїхала до Києва, де сподівалась «загубитись», щоб уникнути правосуддя. Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали за місцем проживання.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні воєнного злочину. Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Також заочну підозру у воєнному злочині повідомлено колишньому окупаційному «директору» херсонського профучилища та його підлеглому «вихователю», які переховуються на тимчасово окупованій частині території України.