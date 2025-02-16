Reuters: США запитують Євросоюз, що їм треба від Вашингтону в обмін на гарантії безпеки для України

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Сполучені Штати запитують у європейських союзників, що їм потрібно від Вашингтону, аби надати Україні гарантії безпеки. Водночас США попросили в Європи список зброї та військ, які можуть розмістити в Україні як одну зі складових безпекових зобовʼязань.

Про це пише Reuters з посиланням на документ, з яким ознайомилися журналісти.

Європейські уряди можуть привітати таке запитання від Білого дому США, адже деякі з них чітко дали зрозуміти, що нададуть гарантії безпеки лише за підтримки Штатів.

«Які вимоги до підтримки США, якщо такі є, ваш уряд вважав би необхідними для своєї участі в цих угодах безпеки? Зокрема, які короткострокові та довгострокові ресурси, на вашу думку, знадобляться від США?» — йдеться в документі.

У документі також запитується, які європейські та/або треті держави, на їхню думку, могли б або брали б участь у такій домовленості, і чи бажає їхня країна розгорнути війська в Україні в межах мирного врегулювання.

Двоє європейських дипломатів зазначили, що документ все ще обговорюють, перш ніж зреагувати на нього. Дехто в ЄС вважає, що відповідь має бути колективною.

Разом з цим Вашингтон поцікавився в європейців, до яких дій мають бути готові США, союзники та партнери, якщо Росія атакує ці європейські сили в Україні.

«Які додаткові можливості, обладнання та варіанти технічного обслуговування ваш уряд готовий надати Україні для покращення своїх переговорних позицій і посилення тиску на Росію?» — запитують у документі.

І додають запитання про те, на що Європа готова, щоб посилити санкції проти Росії.

Участь Європи у врегулюванні війни в Україні

Після того, як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни.

Під час Мюнхенської безпекової конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною, але її інтереси будуть враховані. Він додав, що однією з причин, чому попередні мирні переговори провалилися, було те, що до них залучали надто багато країн.

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.

FT зазначало, що США попросили європейські країни надати детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки. Сполучені Штати хочуть розрахувати готовність Європи захистити Україну після мирного врегулювання, визначити ціну, яку Європа готова заплатити в обмін на участь у переговорах з Москвою.

На тлі цього президент Франції Емманюель Макрон скликає в Парижі зустріч лідерів «головних європейський країн», щоб обговорити безпеку Європи й війну в Україні. На зустрічі політики, імовірно, обговорять зусилля США стосовно того, щоб виключити європейських лідерів з мирних переговорів, та позицію, яку Європа повинна зайняти в контексті майбутнього членства України в НАТО. Розмова також стосуватиметься того, які гарантії безпеки можуть запропонувати Україні або через НАТО, або через якісь європейські сили.