NYT: США можуть послабити санкції проти Білорусі, якщо країна звільнить політвʼязнів
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Американські посадовці у середу, 12 лютого, приїздили в Білорусь на зустріч із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком. Імовірно, США хочуть укласти угоду, де вони послаблять санкції, а Білорусь звільнить політвʼязнів.
Про це пише NYT.
Білорусь у середу, 12 лютого, звільнила трьох політвʼязнів, серед них був один американець.
Тоді ж вперше за пʼять років відбулася зустріч білоруського лідера з представниками Державного департаменту США. З американськими посадовцями також зустрівся керівник КДБ.
США представляли заступник помічника держсекретаря Крістофер Сміт і ще двоє американських посадовців, імен яких не називають.
Для NYT двоє джерел, які були на зустрічі американських посадовців із західними дипломатами у Вільнюсі (Литва), розповіли: Сміт каже, що в адміністрації Трампа думають над «великою угодою», за якою Лукашенко має погодитися звільнити «безліч» політвʼязнів, а США — послабити санкції проти білоруських банків та експорту калію, ключового інгредієнта добрив, основним виробником якого є Білорусь.
Видання зазначає, що Сміт, який керував політикою США щодо Білорусі і під час адміністрації Байдена, ще минулого року розпочав попередні дискусії з союзниками США щодо помʼякшення санкцій.
Він сказав, що запитав Лукашенка, чи готовий він зменшити репресії, і почув ствердну відповідь. Сміт сказав дипломатам, що ще одна важлива мета — дати Лукашенку «трохи перепочинку за межами орбіти впливу Росії».
Колишній глава зовнішньої розвідки Польщі Пьотр Кравчик, який працював з першою адміністрацією Трампа над ослабленням впливу Росії на Білорусь, сказав, що Білорусь є «частиною більш широкого американського підходу до Росії».
«Переговори з Білоруссю створюють додаткові важелі впливу для США, щоб сигналізувати Росії, що вони повинні бути уважнішими до американських аргументів», — вважає він.
За даними білоруської правозахисної групи «Вясна», наразі в Білорусі є 1 226 політв’язнів.
У липні 2024 року в Білорусі почав діяти закон про амністію, під який підпадають певні категорії політвʼязнів. Тоді ж почалися перші звільнення політвʼязнів з тюрем. Лукашенко за останні місяці звільнив понад 200 політвʼязнів, у тому числі двох американців.
- США та багато західних країн не визнали результатів президентських виборів у Білорусі у 2020 році, що супроводжувалися фальсифікаціями. Це призвело до санкцій і міжнародної ізоляції білоруського режиму.
- Влада Білорусі на чолі з Олександром Лукашенком активно придушує опозицію, незалежні медіа та активістів, особливо після протестів 2020 року, коли були зафіксовані масові порушення прав людини, незаконні арешти, тортури та насильство проти протестувальників.
- Білорусь стала важливим союзником Росії у війні проти України, надаючи свою територію для розміщення російських військ і сприяючи військовим операціям Росії. Це стало причиною більшості санкцій проти країни.