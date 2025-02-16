МАГАТЕ обстежила Чорнобильську АЕС після удару РФ. Що відомо про наслідки атаки

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Представники МАГАТЕ отримали необмежений доступ та обстежили Чорнобильську АЕС після того, як у ніч проти 14 лютого в укриття станції влучив російський дрон. Там підтвердили, що рівень радіації в нормі.

Про це йдеться в заяві МАГАТЕ.

Від атаки РФ постраждала велика територія. Російський дрон 14 лютого пробив отвір у даху Нового безпечного конфайнменту — це велике аркоподібне укриття накриває старий саркофаг четвертого енергоблока ЧАЕС і стримує поширення радіації назовні.

МАГАТЕ зафіксувала, що постраждали й зовнішня, і внутрішня оболонка арки — утворилася шестиметрова діра. Також пошкоджене деяке інше обладнання та електричні кабелі. Опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Експерти МАГАТЕ побачили дим, що виходив з даху Нового безпечного конфайнменту.

«Як я неодноразово заявляв під час цієї руйнівної війни, напад на ядерний обʼєкт — це абсолютна неприпустимість, цього ніколи не має статися», — сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він зазначив, що «це особливо турбує» на тлі того, що також зросла військова активність в районі Запорізької атомної електростанції. Тому, за словами Гроссі, ядерна безпека залишається під загрозою.

Ремонт укриття відклали через пожежу, яку підсилює легкозаймистий матеріал даху. Головний інженер станції Олександр Титарчук раніше повідомляв, що фахівці працюватимуть над проєктом відновлення укриття. За його словами, це «питання не одного місяця».

Вчора повідомляли, що на ЧАЕС усе ще гасять пожежу після удару РФ. Роботу рятувальників ускладнює мінусова температура, сніг і обмерзання конструкції.

«Українські пожежники працюють цілодобово в морозну погоду, щоб повністю загасити невеликі пожежі, які все ще тліють після пʼятничного удару», — сказав гендиректор МАГАТЕ.

На ЧАЕС повідомили, що після ліквідації пожежі також встановлять додаткові датчики, щоб вимірювати потужність дози та аерозольної концентрації поблизу місця атаки.