МЗС: За два роки в Україні зафіксували понад 6 тисяч випадків застосування Росією хімічної зброї

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Командування Сил підтримки Збройних Сил України / Facebook

Росія за два роки понад 6 тисяч разів застосувала на війні проти України боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини.

Про це йдеться в заяві МЗС.

У відомстві зазначили, що уважно ознайомилися з другим звітом Організації із заборони хімічної зброї про підсумки візиту технічної допомоги ОЗХЗ в Україну та висновками щодо переданих Україною доказів порушення Росією Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

Експерти ОЗХЗ проаналізували надані Україною матеріали, зокрема чотири російські гранати РГ-Во та відповідні зразки ґрунту і трави.

Як результат, дві сертифіковані лабораторії ОЗХЗ незалежно одна від одної підтвердили, що передані Україною докази містять речовину CS, яка входить до складу засобів ведення боротьби з масовими заворушеннями.

«У період з лютого 2023 до лютого 2025 року були задокументовані 6 129 випадків застосування російськими окупантами боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини, зокрема 2-хлоробензальмалононітрил (CS), хлорацетофенон (CN), а також хлорпікрин та меркаптани (малодоранти)», — додали в МЗС.