CNN: Зеленський очікував на візит Трампа в Київ. Натомість з проєктом угоди приїхав голова Мінфіну США
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Володимир Зеленський очікував на особисту зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Натомість у Київ приїхав американський міністр фінансів Скотт Бессент — разом з проєктом фінансової угоди.
Про це повідомляє CNN.
Як пише видання, Зеленський прагнув обговорити бачення миру в Україні віч-на-віч з Трампом. Напередодні президент США припустив, що може зустрітися з українським лідером. Однак замість нього в Київ 12 лютого навідався урядовець Бессент — він привіз перший драфт фінансової угоди між країнами.
«Ми отримали американське бачення поглиблення нашої роботи, обговорили зміст цих пропозицій, працюємо заради сильної угоди. Розраховуємо на досягнення прогресу вже під час Мюнхенської безпекової конференції», — розповів український президент.
Скотт Бессент став першим посадовцем Адміністрації Дональда Трампа, який відвідав Україну. Поки він перебував у столиці, стало відомо про телефонну розмову Трампа з Путіним. Можливо, вони контактували вже вдруге: американський лідер каже, що вони спілкувалися раніше, але Кремль це не підтвердив.
CNN пише, начебто Трамп і Путін «задали тон» у розмові, а Зеленський отримав «короткий витиск». Президент США підкреслив, що російський лідер використав його передвиборче гасло про «здоровий глузд». Трамп припускає, що очільник Кремля ретельно його вивчає, кажуть журналісти видання.
- 12 лютого Трамп зателефонував Путіну, а потім Зеленському. Після цього Трамп оголосив, що починає переговори про завершення російсько-української війни.
- Згодом, спілкуючись із журналістами, Трамп припустив, що може зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії. Коли саме — невідомо, але зустріч може пройти в «недалекому майбутньому». Трамп також дав зрозуміти, що в переговорах візьме участь наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман. Однак на неї, імовірно, не запросять Зеленського.
- Міністр оборони США Пітер Хегсет переконаний, що переговори Дональда Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним не є «зрадою» України.