СБУ пояснила, чому ввели санкції проти Порошенка, Медведчука і Коломойського

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«Бабель»

Санкції проти Петра Порошенка, Ігора Коломойського, Віктора Медведчука, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова ввели через загрози державній безпеці України.

Про це повідомила Служба безпеки України.

СБУ стверджує, що ці підсанкційні політики та бізнесмени становлять загрозу державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також створюють перешкоди для «сталого економічного розвитку» країни.

Там додали, що більшість із підсанкційних людей вже є фігурантами кримінальних проваджень.

Зокрема, Порошенку та Медведчуку раніше оголосили підозру в державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями Кримінального кодексу України. За версією слідства, під час свого президентства Петро Порошенко поставив Україну в енергетичну залежність від Росії та підконтрольних РФ донецьких і луганських бойовиків.

Бізнесмен Ігор Коломойський перебуває під арештом з вересня 2023 року за підозрою в шахрайстві. У травні 2024-го його звинуватили в організації замовного вбивства.

Проти Костянтина Жеваго розслідують справу про банкрутство банку «Фінанси та кредит» — його затримали у Франції в грудні 2022 року, але згодом випустили з-під варти під заставу. А Костянтина Боголюбова підозрюють у незаконному перетині кордону.