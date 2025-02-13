Білорусь звільнила трьох політвʼязнів, зокрема американця та журналіста «Радіо Свободи»

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З-під варти в Білорусі 12 лютого звільнили трьох політвʼязнів, серед них — один американець.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт, передає Reuters.

«Радіо Свобода» пише, що серед звільнених Білоруссю був один з їхніх журналістів — Андрій Кузнечик з білоруської служби мережі. Його затримали 25 листопада 2021 року після того, як четверо невідомих агентів спецслужб простежили за ним до його будинку.

Спершу його кілька разів арештовували за звинуваченням у хуліганстві, згодом висунули звинувачення у створенні екстремістської організації та в червні 2022 року засудили до шести років увʼязнення посиленого режиму.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила, що також звільнили активістку Олену Мовшук. Її стан здоровʼя — важкий.

Мовшук затримали 10 серпня 2020 року в Пінську в рамках кримінальної справи про масові заворушення після протестів проти фальсифікацій президентських виборів, на яких «переміг» Олександр Лукашенко. Її засудили до шести років колонії загального режиму, а згодом позбавили батьківських прав на трьох дітей.

Імʼя третього звільненого залишається невідомим, у Білому домі лише підтвердили, що це громадянин США.

Джерела Reuters кажуть, що ще один американець залишається увʼязненим у Білорусі — 47-річний техасець Юрас Зянкович. Його затримали у квітні 2021 року під час обіду в Москві, згодом перевезли до Білорусі, де таємно судили й відправили до вʼязниці за нібито підготовку державного перевороту.