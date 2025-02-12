США звільнили російського вʼязня Олександра Винника в обмін на Марка Фогеля
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент США Дональд Трамп погодився видати Росії ув’язненого Олександра Винника в обмін на звільнення колишнього працівника посольства США Марка Фогеля.
Це підтвердив представник Білого дому для The New York Post.
Росіянина Олександра Винника заарештували ще у 2017 році в Греції й екстрадували до Франції, а потім до США за звинуваченнями в шахрайстві та відмиванні грошей.
Протягом шести років до арешту Винник керував криптовалютною біржею BTC-e, через яку провели транзакцій на суму понад $9 мільярдів.
У грудні 2020 року французький суд визнав Винника винним у відмиванні грошей і засудив до пʼяти років вʼязниці. У травні 2024 року росіянин зізнався у змові з метою відмивання грошей перед федеральним суддею Сан-Франциско (США).
Олександр Винник не зареєстрував BTC-e у США як компанію, що надає грошові послуги, але мав у Штатах кількох клієнтів.
- Марка Фогеля в Росії засудили до 14 років колонії суворого режиму у справі про контрабанду наркотиків — у 2021 році в московському аеропорту в нього нібито знайшли канабіс і гашишну олію.
- Останній великий обмін увʼязненими між Росією і країнами Заходу пройшов у серпні 2024 року. Тоді загалом обміняли 26 людей. Російська влада видала Німеччині та США російських політвʼязнів і американських громадян, які перебували в російських вʼязницях. Росія в обмін отримала з країн Заходу ймовірних агентів ФСБ, ГРУ і російських хакерів.