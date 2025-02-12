РФ зірвала ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

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Росія вчергове зірвала ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.

Про це повідомили в українському Міністерстві закордонних справ.

Цього разу армія РФ, щоб зірвати ротацію, використала озброєних штурмовиків із білими прапорами, розміщених у зоні лінії між підконтрольними Україні територіями та тимчасово окупованою зоною. Саме там мав відбутися перехід представників МАГАТЕ.

Напередодні президент Зеленський повідомляв, що із запланованим переміщенням місії МАГАТЕ виникли складнощі: є певна точка ротації, а українські війська деокупували міст, і тепер із РФ виникли суперечки, де її проводити.

У МЗС наголосили, що сценарій зриву ротацій щоразу подібний: cпершу РФ довго не погоджує точку й час ротації, потім дає непевні сигнали про нібито готовність гарантувати безпечний проїзд, але за годину до початку ротації відкриває вогонь або розпочинає бойові дії у цій зоні.

Після цього російські штурмовики зʼявляються з білими прапорами та прапорами МАГАТЕ, а Росія каже, що «все готово» для місії. Такі дії повторюються не вперше, але безпекові ризики стають щоразу вищими.

Влаштовуючи такі провокації, Росія намагається змусити МАГАТЕ порушити суверенітет і територіальну цілісність України та направити міжнародних експертів на ЗАЕС через тимчасово окуповані Росією українські території. РФ також шантажує Агентство тим, що повністю припинить роботу місії.

Ситуація на ЗАЕС

Обстріли РФ знеструмили 11 лютого одну з двох ліній живлення, яка зʼєднує станцію з українською енергосистемою. Після того як це стало відомо, у Міненерго заявили, що енергетики зможуть почати відновлювати живлення цією лінією, щойно дозволить безпекова ситуація. Наразі про це не повідомляли.

Раніше в «Енергоатомі» пояснювали, що до того, як росіяни окупували ЗАЕС, станція споживала електроенергію від власних чотирьох ліній електропередачі й трьох ліній резерву. А за час окупації спільні зусилля «спеціалістів» «Росатома» і російського військового контингенту довели Запорізьку АЕС до останнього ступеня деградації.

Якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме, що Запорізька АЕС втратить зовнішнє живлення станції з запуском аварійних дизель-генераторів. Адже їхні ресурси обмежені як за часом роботи, так і за наявністю дизпалива. Таким чином запуск дизель-генераторів означає початок зворотного відрахунка до початку плавлення ядерного палива.

Володимир Зеленський 4 лютого повідомив, що Росія захопила в заручники двох українських енергетиків, які працювали на Запорізькій атомній електростанції. Їх кинули за ґрати, тому що начебто у них був якийсь український контент. Президент наголосив, що Україні важливо повернути їх, і обговорив це питання з делегацією МАГАТЕ під час їхнього візиту до Києва.