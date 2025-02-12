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В Австрії дві партії — Австрійська партія свободи (FPÖ) й Австрійська народна партія (ÖVP) — понад місяць вели переговори про формування нового уряду. Зараз перемовини провалилися.

Про це заявив лідер FPÖ Герберт Кікль після зустрічі з федеральним президентом Александром Ван дер Белленом у Відні.

Партії посперечалися через розподіл міністерств — обидві хотіли взяти під контроль міністерства внутрішніх справ і фінансів.

Оскільки політсили претендували поставити свого міністра в Міністерство внутрішніх справ, Австрійська народна партія пропонувала передати питання міграції та надання притулку окремому міністерству під керівництвом Австрійської партії свободи — та відхилила пропозицію.

Лідер FPÖ Кікль стверджував, що «основні повноваження» Міністерства внутрішніх справ полягають у сферах безпеки та надання притулку. Його партія запропонувала ÖVP взяти на себе такі програми, як зовнішня політика, економіка, інфраструктура та оборона.

Чому це важливо

Австрійська партія свободи (FPÖ) співпрацювала з різного штибу російськими субʼєктами щонайменше з 2008 року. У грудні 2016 керівництво партії підписало офіційну угоду про «Кооперацію та співробітництво» з кремлівською партією влади «Єдина Росія».

Лідер ультраправих Герберт Кікль та його однодумці звинувачують НАТО в розвʼязанні війни Росії проти України, вважаючи, що основну вигоду від цього отримують США. Вони виступають проти підтримки України та участі Австрії в санкціях проти Росії, стверджуючи, що це порушує принцип нейтралітету країни.