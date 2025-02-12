У Харкові на території ТЦК на військового напали з ножем

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УНІАН

У Харкові на території Територіального центру комплектування та соціальної підтримку невідомий напав на військового з ножем.

Про це повідомили в Харківському обласному ТЦК та СП.

Спершу нападник застосував газовий балончик проти військового ЗСУ, а потім вдарив його ножем. Пораненому військовому надали медичну допомогу — нині його життю нічого не загрожує. Поліція вже затримала нападника.

У ТЦК нагадали, що за перешкоджання діяльності ЗСУ порушників закон передбачає до 8 років вʼязниці.

Що передувало

Вранці 1 лютого на Полтавщині затримали чоловіка, який вбив військового ТЦК з мисливської зброї. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Уже ввечері вибух пролунав у Рівненському ТЦК. Тоді одна людина загинула на місці, ще шестеро постраждали.

5 лютого стався вибух біля будівлі ТЦК та СП у Камʼянці-Подільському. Тоді загинула одна людина — та, яка принесла вибухівку.

Після цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський засудив насильство щодо військових і закликав до поваги. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий назвав убивства військовослужбовців «червоною лінією, яку не можна перетинати».