Білий дім звільнив генерального інспектора USAID після критичного звіту

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Генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) звільнили з посади на наступний день після того, як його офіс опублікував звіт з критикою зусиль адміністрації Дональда Трампа з ліквідації агентства.

Про це повідомило телеканалу CNN джерело.

Увечері 11 лютого Полу Мартіну надіслали електронний лист від заступника директора Офісу персоналу президента про те, що його посаду генерального інспектора USAID «припинено, а рішення набуває чинності негайно».

Прессекретар Офісу генерального інспектора USAID підтвердив звільнення Мартіна і сказав, що причини для його відсторонення не назвали.

За американським законодавством, адміністрація зобовʼязана повідомити Конгрес за 30 днів до звільнення генерального інспектора і вказати конкретні причини.

Мартін обіймав цю посаду з грудня 2023 року. Завдання генерального інспектора — проводити розслідування та аудит будь-яких потенційних зловживань, шахрайства і марнотратства з боку державних установ або їхнього персоналу, а також готувати звіти та рекомендації за результатами цих перевірок. Офіс генерального інспектора має працювати незалежно.

Співробітники Офісу генерального інспектора USAID також отримали повідомлення про те, що більше не мають доступу до свого фізичного офісу. Хоча минулого тижня адміністрація Трампа закрила будівлю штаб-квартири USAID у Вашингтоні, співробітникам офісу наглядового органу дозволили працювати в тій самій будівлі до вівторка.

У звіті, опублікованому 10 лютого, Офіс генінспектора USAID заявив, що скорочення адміністрацією Трампа персоналу Агенства і повне заморожування іноземної допомоги ускладнило відстеження та реагування на потенційне нецільове використання $8,2 мільярда гуманітарної допомоги.