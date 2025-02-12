У США демократи ініціювали законопроєкт, щоб зупинити ліквідацію USAID

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Група демократів у Палаті представників Конгресу США внесла законопроєкт, який має перешкодити адміністрації президента Дональда Трампа ліквідувати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це пише The Hill.

Законопроєкт, авторкою якого є конгресвумен Сара Джейкобс, був представлений у 11 лютого і називається «Акт про захист національної безпеки США» (Protect U.S. National Security Act).

Він має на меті довести, що реформа USAID повинна відповідати законам і «не шкодити американській мʼякій силі» в той час, як новостворений Департамент урядової ефективності (DOGE) прагне скоротити федеральні витрати в різних агентствах і департаментах.

«За останні 10 днів Ілон Маск і DOGE закрили вебсайт USAID, закрили штаб-квартиру, відправили тисячі співробітників у відпустку та видали наказ про зупинення більшості іноземних програм допомоги, включно з гуманітарною допомогою, що рятує життя», — йдеться в заяві Джейкобс.

Джейкобс — провідна членкиня підкомітету в закордонних справах Палати представників, що контролює USAID, вона представила законопроєкт разом з 15 іншими демократами.