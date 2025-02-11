Росія звільнила американського вʼязня Марка Фогеля
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Росія звільнила колишнього працівника посольства США Марка Фогеля. У Росії його засудили до 14 років колонії суворого режиму у справі про контрабанду наркотиків.
Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Майк Волтц та опублікував відповідну заяву Білого дому.
Волтц називає звільнення американського громадянина проявом «доброї волі» з боку Росії і «хорошим знаком» на шляху до завершення війни в Україні.
Чи передали США когось із увʼязнених у країні росіян, не уточнюється. Переговори про «обмін» вели президент США Дональд Трамп і його радники, зокрема Стів Віткофф — він обіймає посаду спеціального посланця президента США з Близького Сходу.
Зранку 11 лютого російські телеграм-канали з посиланням на моніторингові служби писали, що в московський аеропорт «Внуково» з Вашингтону прилетів бізнес-джет Gulfstream G650ER. Літак повʼязували з Віткоффом. У Кремлі, коментуючи повідомлення про літак, говорили, що влада Росії не планує жодних контактів зі спецпосланцем Трампа.
У заяві Білого дому зазначили, що Віткофф залишає повітряний простір Росії разом із Марком Фогелем. До вечора вони повернуться у США.
Фогель — колишній працівник посольства США в Росії. У серпні 2021 року, під час огляду в московському аеропорту в нього нібито знайшли канабіс і гашишну олію. У момент арешту він уже не мав дипломатичного статусу, викладав у школі в Москві.
Улітку 2022 року російський суд засудив його до 14 років колонії у справі про контрабанду наркотиків. Сам Фогель говорив, що його заарештували за провезення медичної марихуани, яку йому призначив лікар.
- Останній великий обмін увʼязненими між Росією і країнами Заходу пройшов у серпні 2024 року. Тоді загалом обміняли 26 людей. Російська влада видала Німеччині та США російських політвʼязнів і американських громадян, які перебували в російських вʼязницях. Росія в обмін отримала з країн Заходу ймовірних агентів ФСБ, ГРУ і російських хакерів.