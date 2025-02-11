На Рівненщині невідомі побили працівників ТЦК та пошкодили їхню техніку

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В одному з районів Рівненської області військовозобовʼязані напали на працівників ТЦК, коли ті перевіряли документи. Також нападники пошкодили техніку військовослужбовців.

Про це повідомили в Рівненському ТЦК та СП.

На місце нападу приїхали додаткові екіпажі поліції та карети швидкої — життю та здоровʼю постраждалих нічого не загрожує. Нападники втекли з місця подій, але їх оголосили в розшук.

У ТЦК нагадали, що за законом, за перешкоджання діяльності ЗСУ порушників карають до 8 років в’язниці, а за умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою людей, — до 10 років. Крім того, за умисне знищення або пошкодження чужого майна можна отримати від штрафу до позбавлення волі на 3 роки.

Що передувало

Вранці 1 лютого на Полтавщині затримали чоловіка, який вбив військового ТЦК з мисливської зброї. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Уже ввечері вибух пролунав у Рівненському ТЦК. Тоді одна людина загинула на місці, ще шестеро постраждали.

5 лютого стався вибух біля будівлі ТЦК та СП у Камʼянці-Подільському. Тоді загинула одна людина — та, яка й принесла вибухівку.

Після цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський засудив насильство щодо військових і закликав до поваги. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий назвав убивства військовослужбовців «червоною лінією, яку не можна перетинати».