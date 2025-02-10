WSJ: Російським силовикам доручили катувати українських військовополонених після повномасштабного вторгнення

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У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну адміністрації російських вʼязниць отримали розпорядження катувати українських військових, які потраплять у полон.

Про це пише американська газета The Wall Street Journal з посиланням на трьох колишніх працівників Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСВП).

Газета пише, що на початку вторгнення начальник УФСВП Росії по Санкт-Петербургу і Ленінградській області Ігор Потапенко сказав елітному підрозділу відомства — імовірно, йдеться про спецназ ФСВП — «бути жорстокими та не шкодувати полонених». Він зазначив, що насильство проти полонених українців не обмежуватимуть, а натільні камери з форми силовиків, які могли б зафіксувати тортури, приберуть.

Крім того, тоді для співробітників ФСВП, які мали стежити за полоненими, ввели ротацію. Передбачалося, що сформовані команди перебуватимуть в одній вʼязниці не більш як місяць. По всій Росії інші підрозділи — з Бурятії, Москви, Пскова та інших регіонів — отримали аналогічні інструкції.

У підсумку спецпідрозділ ФСВП керував тюремним персоналом на місцях. Інструкції, які Потапенко дав у березні 2022 року, стали карт-бланшем на насильство. Це поклало початок майже трьом рокам нещадних і жорстоких тортур українських військовополонених у російських трюмах, пише WSJ. Охоронці били увʼязнених електрошокерами по геніталіях, жорстоко били їх та відмовляли в лікуванні, щоб спровокувати ампутації. Системне катування українських військовополонених підтверджувала Організація Обʼєднаних Націй.

Публікація газети ґрунтується на словах трьох колишніх працівників російських вʼязниць. Двоє з них — зі спецпідрозділів ФСВП, один — тюремний медик. Вони увійшли в програму захисту свідків після того, як дали показання слідчим Міжнародного кримінального суду. Силовики заявили, що звільнилися з тюремної служби до того, як їх змусили катувати українських полонених, але підтримували звʼязок із колегами в тюремній системі. WSJ зазначає, що розповіді росіян підкріплюють отримані документи, інтервʼю з українськими полоненими та свідченнями людини, яка допомогла їм втекти.

Відомі російські вʼязниці, де утримують українських військовополонених. The Wall Street Journal

Як пише WSJ, спецпідрозділи ФСВП не працюють у конкретних вʼязницях на постійній основі. Вони функціонують як «преторіанська гвардія», яку викликають для придушення заворушень, обшуків і роботи з найнебезпечнішими увʼязненими. При поводженні з українськими військовополоненими ці спецгрупи діяли в координації з місцевими тюремниками, контролюючи їхні дії. Один із колишніх силовиків зізнався, що після повномасштабного вторгнення жорстоке поводження з українцями вийшло на «новий рівень» — росіяни були впевнені, що їхнє керівництво схвалює насильство.

Під час чергування російські тюремники постійно носили балаклави. Це, як і щомісячні ротації, мало гарантувати, що полонені не зможуть впізнати своїх наглядачів. За допомогою катувань росіяни хотіли зламати волю українців до боротьби: так вони вибивали зізнання у «воєнних злочинах» або важливі дані, бо після тортур полоненим було складніше чинити опір.

За словами колишніх співробітників ФСВП, росіяни так часто застосовували електрошокери, особливо в душових, що батареї розряджалися занадто швидко.

Один із медиків, який працював у системі ФСВП у Воронезькій області, розповів, що охоронці били увʼязнених українців доти, доки не ламалися гумові кийки. Коли кийки ставали непридатними, охоронці використовували утеплені труби від бойлерів. Полонених били в одне й те саме місце щодня, не даючи загоюватися ранам. У результаті розвивалися інфекції, ставалося зараження крові, а мʼязи починали гнити. Один із полонених помер від сепсису, стверджує колишній співробітник ФСВП.

Супутниковий знімок слідчого ізолятора в Твері, Росія. Maxar Technologies

Українець Павло Афісов, якого захопили в полон у Маріуполі в перші місяці повномасштабного вторгнення, став одним із перших українських полонених, вивезених до Росії. Його звільнили з полону у жовтні 2024 року. За час увʼязнення його постійно перевозили з однієї колонії в іншу.

За словами Афісова, найжорстокіші побиття відбувалися під час етапування в нові вʼязниці. Коли його привезли до Тверської області, росіяни його завели до медичного кабінету та наказали роздягнутися. Вони неодноразово били його електрошокером, поки він голив голову та бороду. Після цього росіяни змусили чоловіка кричати «Слава Росії, слава спецназу!», а потім — іти голим в інший кінець кімнати і співати гімни Росії та СРСР. Коли Афісов відповів, що не знає слів, охоронці знову побили його кийками і кулаками. Після повернення з полону Афісов боявся спати протягом кількох днів — думав, що все це лише сон і що, прокинувшись, він знову опиниться у російській вʼязниці.

Після повернення додому сліди катувань потрохи зникають з тіла Павла Афісова. The Wall Street Journal

Інший український військовополонений Андрій Єгоров після звільнення дізнався, що в нього зламані пʼять хребців. Він згадував, як у Брянській області російські тюремники змушували пробігати стометрівку коридором, тримаючи матрац над головою. Охоронці шикувалися з боків і били полонених у ребра. Добігши до кінця коридору, вʼязні повинні були віджиматися і присідати, а охоронці били їх під час кожного підйому.

«Вони насолоджувалися цим, сміялися між собою, поки ми кричали від болю», — згадує Єгоров.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російські та українські омбудсмани, які опікуються питаннями поводження з увʼязненими, перебувають у контакті і що обміни тривають. Він каже, що звинувачення в жорстоких умовах утримання в російських вʼязницях «необґрунтовані». Ані уповноважений із прав людини в Росії, ані комісія з прав людини при президентові РФ не зреагували на прохання WSJ прокоментувати публікацію.