Ізраїль почав виводити війська з ключового коридору в Газі — це частина угоди про припинення вогню з ХАМАС

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Ізраїльські війська почали виводити з ключового коридору Гази — це частина зобовʼязань країни в межах угоди про припинення вогню з ХАМАС. Наразі невідомо, скільки саме солдатів виводять.

Про це повідомляє АР із посиланням на ізраїльських офіційних посадовців.

У межах перемирʼя Ізраїль погодився вивести свої війська з 6-кілометрового коридору Нецарім. Це територія, яка розділяє північну частину Гази з півднем, — її Ізраїль використовував як військову зону.

На початку перемирʼя Ізраїль дозволив палестинцям перетинати Нецарім, щоб повернутися до домівок на півночі анклаву. Сьогодні там помітили автомобілі, навантажені речами, в тому числі цистернами з водою і валізами, які прямували на північ Гази дорогою, що перетинає Нецарім. За угодою, Ізраїль має дозволити машинам перетинати кордон без того, що їх оглядатимуть військові.

Зараз сторони готуються розпочати переговори про наступний етап перемирʼя, який має продовжити припинення вогню та під час якого хочуть звільнити ще більше ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відправив делегацію до Катару, який виступає посередником у переговорах, але делегація складається з чиновників низького рівня — саме тому припускають, що це не призведе до прориву в питанні продовження перемирʼя.

Нетаньягу планує наступного тижня провести зустріч з цього питання з ключовими посадовцями Кабінету міністрів. Наразі невідомо, коли саме це станеться.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Медіа пишуть, що на першому етапі ЦАХАЛ відійде в межах 700 м у секторі Гази, Ізраїль звільнить приблизно 2 000 палестинців, а ХАМАС — 33 ізраїльських полонених.

Вже відбулося пʼять обмінів заручниками. Зараз Ізраїлю повернули 21 заручника із 33, яких мають звільнити на першому етапі угоди. Ізраїль каже, що вісім заручників із тих, кого мали звільнити, померли.

