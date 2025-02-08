NHK: Північна Корея випускатиме безпілотники, які розробить разом з Росією

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Північна Корея, ймовірно, цього року почне спільно з Росією виробляти безпілотники.

Про це повідомив південнокорейський телеканал NHK з посиланням на джерела.

Співрозмовники каналу розповіли, що дві країни досягли угоди, за якою Північна Корея отримає технічну допомогу від Росії в розробці кількох типів безпілотників, які вироблятимуть серійно.

Джерела стверджують, що угода про розробку безпілотників є відповіддю на розгортання Північною Кореєю солдатів на війні проти України.

Водночас, за даними джерел, Росія неохоче надає підтримку Північній Кореї у розробці ядерної зброї. За їхніми словами, Москва побоюється, що такі фактори, як проведення Пхеньяном ядерних випробувань, ускладнять відносини Північної Кореї зі Сполученими Штатами та сусідніми країнами, включно з Китаєм.