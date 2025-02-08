Суд заблокував план Трампа відправити у відпустку тисячі співробітників USAID

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Суд у США тимчасово зупинив виконання указу Адміністрації президента Дональда Трампа про те, щоб відправити у відпустки 2 200 працівників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це пише ВВС.

Рішення ухвалили за кілька годин до того, як наказ Трампа мав стати чинним. Тепер судова заборона діятиме тиждень — до 14 лютого. До того часу більше нікого з працівників USAID не можуть відправити у відпустку.

Дві профспілки подали позов до суду, переконуючи, що рішення Трампа порушує Конституцію США і що працівники USAID зазнають шкоди. Суд із цим погодився.

Окрім того, рішення поновлює на роботі 500 співробітників, яких уже відправили в адміністративну відпустку.