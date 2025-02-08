У Росії помер капітан, причетний до ракетного удару по селу Гроза
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пресслужба ГУР Міноборони України
У Росії помер капітан Костянтин Нагайко, причетний до вбивства цивільних у селі Гроза Харківської області в жовтні 2023 року.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
Нагайко — командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії західного військового округу Збройних сил Росії. Він причетний до ударів «Іскандерами» по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях. Зокрема, його підрозділ 5 жовтня 2023 року вдарив по кафе в селі Гроза Купʼянського району. Тоді загинуло 59 людей, серед них — восьмирічний хлопчик.
3 січня 2025 року Нагайка підірвали в місті Шуя Івановської області РФ. Відтоді він був у критичному стані в лікарні. У нього були множинні уламкові ураження органів, зокрема мозку — йому зробили трепанацію черепа.
Під час вибуху Нагайко перебував на чергуванні у своїй військовій частині.
- 5 жовтня 2023 року російські війська вдарили ракетою з комплексу «Іскандер» по кафе-магазину в селі Гроза в момент, коли там був поминальний обід. Загинули 59 мирних жителів, ще пʼятеро дістали поранення. Серед загиблих була дитина. Усі жертви — місцеві.