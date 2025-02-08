Зеленський призначив послів у Молдові та Уругваї

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Президент Володимир Зеленський призначив послом України в Молдові Пауна Роговея, а в Уругваї — Юрія Клименка.

Про це йдеться у відповідних указах № 77/2025 та № 78/2025.

Паун Роговей родом із Чернівецької області України. У дипломатичних установах України працює з 1999 року. Із 2020 року він був тимчасовим повіреним у справах України в Румунії, а в 2012—2017 роках обіймав посаду радника посольства України в Молдові.

Паун Роговей

Попереднього посла в Молдові Марка Шевченка, який обіймав цю посаду з лютого 2020 року, звільнили 29 березня 2024 року. Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що погодив на цю посаду колишнього секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова. Однак Данілова послом так і не призначили. Чим він займатиметься далі — невідомо.

Юрій Клименко з 2022 року працює послом України в Аргентині. Він залишиться на цій посаді, а дипломатичне представництво в Уругваї очолюватиме за сумісництвом.

Юрій Клименко

На дипломатичній службі з червня 1992 року. У 1996–1998 роках обіймав посаду помічника заступника міністра закордонних справ. Працював у посольствах України в державах Бенілюкс (1998—2000) та США (2000—2003). Також обіймав посади генерального консула України в Салоніках (Греція, 2005–2006) та Барселоні (Іспанія, 2006—2010).