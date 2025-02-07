Відстрочки в «Резерв+» будуть продовжувати автоматично

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У застосунку «Резерв+» відстрочки від мобілізації продовжуватимуть в автоматичному режимі.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко у Facebook.

Вона нагадала, що раніше щоб продовжити онлайн-відстрочку, потрібно було надіслати новий запит у застосунку. Тепер достатньо лише оновити військовий документ.

За її словами, спочатку функція працюватиме для тих відстрочок, які були оформлені в «Резерв+». Її запустять для людей з інвалідністю, які мають посвідчення Пенсійного фонду, а також для студентів, аспірантів і докторантів.

«Багатодітні батьки, які мають трьох дітей у спільному шлюбі, після закінчення відстрочки можуть подати запит на нову. Пізніше зробимо автоматичні відстрочки й для них», — зазначила Чорногоренко.