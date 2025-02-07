Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті. Підозрювані отримали вирок

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Суддя Воловецького районного суду увʼязнив на шість років хлопців, яких звинувачували у зґвалтуванні дівчинки на Закарпатті у 2021 році. Засуджених взяли під варту у залі суду.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Суд також частково задовільнив позов потерпілої сторони, яка вимагала 450 тисяч гривень моральної компенсації. Так, засуджені мають виплатити 300 тисяч гривень, бо частину відшкодували раніше.

У юридичній компанії «Міллер», адвокати якої представляли інтереси потерпілої у справі, припускають, що обвинувачені подадуть апеляцію, тому там наголосили, що «боротьба продовжується».

Про яку справа мова

14-річну дівчину зґвалтували 24 серпня 2021 року на Закарпатті, у вересні її бабуся звернулась до поліції. До цього причетні були один 14-річний та двоє 15-річних підлітків, односельці потерпілої. Вони спочатку заманили дівчину на подвірʼя одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла.

Один з них ударив дівчину, а потім всі по черзі зґвалтували її. Усе це підлітки знімали на відео, а потім завантажили в інтернет і показали однокласникам у школі. На суді всі троє визнали свою провину.

16 березня 2023 року Воловецький районний суд Закарпатської області ухвалив вирок. Хлопцям призначили по 5 років позбавлення волі, але звільнили від покарання з іспитовим строком на 2 роки. Суд виніс вирок за ст. 153 УК (сексуальне насильство, без проникнення), а не за ст. 152 (зґвалтування).

11 серпня 2023 року Закарпатський апеляційний суд переглянув вирок Воловецького районного суду. Суд скасував вирок першої інстанції, а справу передав на новий судовий розгляд.

У юридичній компанії «Міллер» заявили, що представники підозрюваних усіляко намагалися затягнути судовий процес. Зокрема, йдеться про їхню спробу мобілізуватися, проте тоді у Міноборони їм відмовили.