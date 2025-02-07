Генералу ЗС РФ оголосили підозру за розграбування Чорнобильської АЕС
- Автор:
- Ліза Бровко
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Російському генерал-майору і заступнику начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Олексію Ртищеву повідомили про підозру — його вважають причетним до розграбування Чорнобильської АЕС.
Про це пише Офіс генпрокурора.
Слідство зʼясувало, що під час тимчасової окупації Чорнобильської АЕС з 24 лютого по 31 березня 2022 року фігурант, перебуваючи тоді на посаді начальника управління військ РХБЗ Східного військового округу ЗС Росії, разом з іншими окупантами грабував АЕС і знищував там майно.
Також він й інші росіяни грабували Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, підприємства «Північна Пуща», «Екоцентр», «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами».
Завдані збитки оцінюють у понад 1,038 мільярда гривень.
У справі про розграбування ЧАЕС підозру отримав і заступник гендиректора з безпеки підприємства «Провідний проєктно-дослідницький та науково-дослідницький інститут промислової технології» держкомпанії «Росатом» Микола Мулюкін.
Працівники «Росатому» вивезли з Чорнобильської АЕС унікальну радіологічну лабораторію, джерела іонізувального випромінювання, майже 700 компʼютерів, 344 службових автомобілі і навіть радіаційні дозиметри.
- Російські війська під час окупації Чорнобильської АЕС знищили її багаторічний архів, а його частину викинули у смітник. Саму станцію пограбували: забрали компʼютери та навіть чайники з кавоварками. А з готелю в самому Чорнобилі окупанти вкрали сервізи, виделки, ложки, тарілки.