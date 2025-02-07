Угорщина думає над виходом з ВООЗ — це вже зробили США й Аргентина

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Офіс премʼєр-міністра Віктора Орбана розмірковує над виходом Угорщини з Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ). Днями з ВООЗ вийшли Сполучені Штати й Аргентина.

Про це заявив голова адміністрації премʼєр-міністра Угорщини Гергей Гульяс.

Він зазначив, що вихід наймогутнішої країни світу з міжнародної організації спонукає уряд Угорщини до обережності в ухваленні подібного рішення, але він його розгляне. Хоча Будапешт може дійти висновку, що цей крок недоцільний, або ухвалити інше рішення, питання все одно заслуговує на ретельний розгляд.

Слідом за Угорщиною про роздуми за вихід із ВООЗ заявив віцеспікер російського парламенту Петро Толстой і додав, що «настав час ретельно розслідувати діяльність ВООЗ в Росії», і на цей період членство варто «принаймні призупинити».

Президент США Дональд Трамп звинувачував ВООЗ у втручанні в суверенітет країн, у надмірному впливі Китаю та невдалому реагуванні на COVID-19. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус відкинув усі ці претензії і наголосив, що «ВООЗ є неупередженою та існує, щоб служити всім країнам і всім людям».

У 2020 році Трамп уже хотів, щоби США вийшли з ВООЗ під час COVID-19 — тоді він критикував організацію в тому, що її контролює Китай. Але ситуацію виправив Байден, коли став президентом, і США залишилися у ВООЗ.