Словаччина з 1 лютого імпортує російський газ через «Турецький потік»

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З 1 лютого словацька газова компанія SPP почала імпортувати російський газ до Словаччини через газопровід «Турецький потік», а на кінець квітня поставки цим маршрутом мають подвоїтися.

Про це повідомив журналістам голова правління SPP Войтех Ференц.

Ференц не деталізував точний обсяг цих поставок. Він зазначив, що SPP досі має чинний контракт з російським «Газпромом» і що плата за транзит значно нижча, ніж в інших постачальників.

Керівник торгового відділу SPP Міхал Лалік додав, що навіть за наявності цієї угоди Словаччині, ймовірно, все одно доведеться імпортувати газ іншими маршрутами, адже пропускна спроможність трубопроводу через Угорщину недостатня, щоб покрити такі обсяги споживання.

Імовірно, ідеться про маршрут з Німеччини через Чехію, для якого SPP має зарезервовані потужності.

У січні SPP задовольняла потреби своїх клієнтів переважно за рахунок відбору газу з власних резервуарів, запаси в яких досі вищі за середні.

Поставки російського газу Словаччині

Угода між Росією та Україною про експорт російського газу в Європу через українську територію припинилась 1 січня 2025 року. Тому Словаччина та інші країни ЄС починають шукати альтернативні джерела, однак Роберт Фіцо хоче, щоб Україна або відновила постачання, або компенсувала збитки, які словацький премʼєр оцінює у €500 мільйонів на рік.

Росія казала, що готова надалі постачати газ через Україну, проте через війну Україна відмовилася брати участь у переговорах з РФ щодо експорту газу через свої території.

Словацька компанія SPP заявила, що диверсифікувала контракти на закупівлю газу з BP, Exxon Mobil, Shell, Eni та RWE і має до 150% обсягу споживання своїх клієнтів, доступних як подушка безпеки. SPP заявила, що Словаччина також диверсифікувала транзитні маршрути поставок на випадок зупинки транзиту трубопроводом, що проходить через Україну.

У Словаччини та Угорщини цього року також виникли проблеми з постачанням російської нафти. Детально про це «Бабель» розповідав тут.