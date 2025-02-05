Вбивство на фунікулері в Києві. Мати підозрюваного в суді напала на журналістку

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Мати підозрюваного в убивстві підлітка на фунікулері в Києві напала на журналістку телеканалу «Ми — Україна» в суді.

Про це повідомив телеканал, а відео інциденту опублікував «Вечірній Київ».

На відео видно, як жінка вихоплює з рук журналістки телефон. Коли та намагається його забрати, вона кидає пристрій на землю.

На телеканалі підтвердили, що на відео їхня журналістка Вікторія Дмитренка. Там зазначили, що мати підозрюваного вдарила її по обличчю до крові.

Там назвали це «відвертим перешкоджання журналістській діяльності», а постраждала журналістка звернулась до поліції.

У столичній поліції заявили, що встановлюють обставини інциденту.

Убивство підлітка на станції фунікулера в Києві

Увечері 7 квітня 2024 року в соцмережах зʼявилась інформація, що в Києві на верхній станції фунікулера смертельно поранили підлітка.

8 квітня ДБР відкрило провадження за фактом інциденту. Зʼясувалося, що нападник — працівник Управління державної охорони України Артем Косов. У ДБР стверджували, що під час конфлікту він штовхнув підлітка, той впав, розбив головою скло й отримав смертельний поріз шиї. Того ж дня чоловік отримав підозру в умисному вбивстві. Пізніше Артему Косову перекваліфікували підозру на тяжчу статтю.

9 квітня Косова відправили під арешт без права на заставу до 5 червня. Йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне.