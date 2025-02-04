Посол України в США: Київ готовий обговорити проведення виборів у країні

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Міністерство фінансів України

Україна готова обговорити з Адміністрацією президента США Дональда Трампа проведення виборів у країні до кінця 2025 року. Поки що американська сторона не ініціювала таку розмову.

Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю «Суспільному».

За її словами, коли питання виборів в Україні «теоретично обговорювалось» упродовж 2023—2024 років, то позиція Києва була такою: «для цього треба завершити бойові дії», адже під час війни не вдасться забезпечити повноцінний доступ до голосування та створити умови для передвиборчих кампаній.

Днями, 1 лютого, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Вашингтон очікує від України президентських і парламентських виборів — потенційно до кінця 2025 року, особливо якщо вдасться домовитися про перемирʼя з Росією в найближчі місяці.

Кіт Келлог аргументував це тим, що «більшість демократичних країн проводять вибори під час війни», і він вважає це ознакою сильної демократії. За інформацією агентства Reuters, Келлог й інші посадовці Білого дому обговорювали, як підштовхнути Україну погодитися на вибори за умови «початкового перемирʼя з Росією».

Президент України Володимир Зеленський в одному з нещодавніх інтервʼю зазначав, що вибори можливі лише після закінчення гарячої фази війни, коли Україна залишиться в сильній позиції та з сильною армією. Наразі він не визначився, чи братиме участь у президентських виборах знову.

Трамп і війна в Україні

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal пише, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів. А сам Трамп за два дні після своєї інавгурації закликав Путіна припинити війну — інакше введе великі податки та санкції.

За словами Зеленського, йому імпонує тактика Трампа щодо закінчення війни в Україні.