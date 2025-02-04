Reuters: Адміністрація Трампа ненадовго призупиняла постачання зброї Україні, але відновила його

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Адміністрація президента США Дональда Трампа ненадовго призупиняла постачання зброї Україні, але відновила його на початку лютого.

Про це пише Reuters із посиланням на декілька проінформованих джерел.

Як пише агентство, поставки відновилися 1—2 лютого — це сталося на тлі відмови Білого дому від ідеї повного припинення військової допомоги Україні. Поставки зброї призупинили нібито через обговорення політики нової адміністрації США стосовно України.

За даними одного з джерел Reuters, зараз в адміністрації Трампа є різні думки про ступінь необхідної військової підтримки Україні. Поки не зрозуміло, чи визнає Білий дім офіційно паузу в постачанні зброї та подальше її відновлення.

В останні місяці свого перебування на посаді президента Джо Байден схвалив пакети допомоги Україні на більш ніж мільярд доларів. Відтоді, як Дональд Трамп вступив на посаду президента, США не оголошували жодної військової допомоги Україні. Але поставки, обіцяні ще за каденції Байдена, мають місяцями надходити до України через затримку поставок.

Ця пауза у відправці допомоги є першою ознакою інтенсивної дискусії в адміністрації Трампа, зазначає Reuters. Зупинка поставок американської зброї негативно вплинула б на війну і поставила б Київ у невигідне становище.

Плани Трампа щодо війни в Україні

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal пише, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна відстоюватиме цілісність та не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів. А сам Трамп за два дні після своєї інавгурації закликав Путіна припинити війну — інакше введе великі податки та санкції.

За словами Зеленського, йому імпонує тактика Трампа щодо закінчення війни в Україні. Однак наголосив, що переговори Трампа й Путіна про війну без України — це небезпечно для всіх.