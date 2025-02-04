Китай відповів на мита США — вдарив по нафті, скрапленому газу та вугіллю

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Китай увів мита на американські товари у відповідь на тарифи, які запровадив президент США Дональд Трамп. Під удар потрапили американська нафта, вугілля і газ.

Про це пише Bloomberg.

Серед заходів — мита в 15% на американські вугілля і скраплений газ, а ще 10% мита на нафту і сільськогосподарську техніку зі США. Ще КНР вводить експортний контроль щодо товарів, повʼязаних із вольфрамом, телуром, вісмутом, молібденом та індієм.

«Одностороннє підвищення тарифів США серйозно порушує правила Світової організації торгівлі. Це не тільки не допомагає у вирішенні власних проблем, але й шкодить нормальному економічному та торговому співробітництву між Китаєм і США», — зазначило Міністерство торгівлі Китаю.

Пекін також почав розслідування проти Google через імовірне порушення антимонопольного законодавства.

Трамп планував найближчими днями провести переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном, зазначає Аssociated Press.

Президент США Дональд Трамп в останню хвилину скасував мита проти Канади та Мексики, погодившись на 30-денну паузу в обмін на поступки в питаннях прикордонного контролю та боротьби зі злочинністю. Однак дію мит проти китайських товарів не відклали — 4 лютого вони набули чинності. Тож Пекін завдав удару у відповідь.