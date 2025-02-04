США відклали дію мит на канадські товари — Канада посилить контроль на кордоні

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США на місяць призупинили впровадження 25% мит на канадські товари, бо Канада пообіцяла посилити контроль на кордоні та інвестувати більше в боротьбу з наркокартелями.

Про це повідомив премʼєр-міністр Канади Джастин Трюдо.

2 лютого Дональд Трамп підписав указ, встановлює 25% мита на імпорт канадських товарів і 10% на канадські носії. Він сказав, що так бореться із нелегальними мігрантами та обігом наркотиків, які потрапляють до США через кордон сусідніх країн.

Тож Канада планує реалізувати план захисту кордону на 1,3 мільярда канадських доларів (близько $900 мільйонів). Його охоронятимуть приблизно 10 тисяч військовослужбовців, які діятимуть в координації з американськими силами. Планують залучити нові гелікоптери та технології.

Крім того, Канада взяла на себе зобов’язання призначити відповідального за боротьбу з наркокартелями, які займаються створенням та продажем синтетичного наркотика фентанілу. А ще визнає картелі терористичними організаціями.

Трюдо уже підписав нову директиву про боротьбу з організованою злочинністю та розповсюдженням фентанілу, яку держава підтримає 200 мільйонів канадських доларів (близько $138 мільйонів).

Дію мит відклали щонайменше на 30 днів, поки Канада впроваджує необхідні заходи.